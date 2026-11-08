Дандыкин объяснил, чем российский «Рассвет» пугает Запад

Военный эксперт Василий Дандыкин связал повышение точности и эффективности ударов Вооруженных сил России с использованием спутниковой системы связи «Рассвет». По его словам, российская разработка, которую сравнивают с американской Starlink, пока находится на этапе развертывания, но уже влияет на возможности армии.

«Наши удары, как я понимаю, в том числе с «Рассветом», стали более точными и эффективными», — рассказал капитан первого ранга запаса в беседе с «Лентой.ру».

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Дандыкин сообщил, что Россия продолжает выводить спутники на орбиту. По его словам, два запуска уже состоялись, каждый включал по 16 аппаратов.

«Мы сейчас только разворачиваем свои силы. Даст бог, чтобы все получалось и дальше. Сейчас запустили два раза по 16 спутников. Я очень надеюсь и верю, что следующий год будет прорывным. Нужно время», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что для полноценной реализации планов потребуется несколько лет. Россия начала развивать собственную систему позже США, у которых на орбите находятся тысячи спутников.

«К сожалению, американцы начали это раньше делать. У них тысячи этих спутников. Но у нас система иная, находится на большей высоте», — добавил Дандыкин.

Ранее западные СМИ сообщали, что полноценное использование российского аналога Starlink может повысить эффективность ударов по объектам в глубине украинской территории.

Журналисты Financial Times отмечали, что относительно недорогие ударные беспилотники с доступом к спутниковой связи смогут обнаруживать, отслеживать и поражать движущиеся цели. Такая возможность способна усилить удары по военной инфраструктуре Украины.