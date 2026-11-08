Умер артист цирка и кино Анатолий Калмыков

На 76-м году жизни скончался советский и российский артист цирка, клоун, каскадер и киноактер Анатолий Калмыков. О смерти выпускника Государственного училища циркового и эстрадного искусства (ГУЦЭИ) 1972 года сообщили в учебном заведении.

Анатолий Егорович Калмыков родился 5 января 1951 года на Сахалине. Интерес к клоунаде появился у него еще в школьные годы. Тогда будущий артист смотрел выступления Юрия Никулина по телевизору, а дома, когда родители уходили на работу, гримировался и пробовал изображать комических персонажей.

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В детстве Калмыков занимался спортивной гимнастикой, затем пришел в народный цирк. Там он освоил жонглирование, а вместе с приятелем подготовил акробатический номер. С ним молодые артисты начали выступать.

После школы Калмыков отправился в Москву. В 1972 году он окончил отделение клоунады Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Позднее получил режиссерское образование: в 1982 году завершил обучение в ГИТИСе.

Анатолий Калмыков стал известным советским клоуном

В 1970–1980-х годах Калмыков пользовался большой популярностью. На цирковой арене и эстраде он выступал в образе худого, слабого напарника крупной женщины, при этом демонстрировал сложные акробатические трюки.

Артист много гастролировал по Советскому Союзу и за рубежом. В 1980–1990 годах работал в Москонцерте, с 1990 года выступал по договорам.

Калмыков снимался в рекламе. Зрители запомнили его по роликам «Белый орел» и «Рондо».

Анатолий Калмыков в кино

Кинематографическая карьера Калмыкова началась в 1969 году. Первоначально он работал каскадером и выполнял трюки за других актеров.

В фильме «Адъютант Его превосходительства» Калмыков дублировал Юрия Соломина. В картине «Освобождение» он заменял сразу нескольких персонажей, выполняя опасные эпизоды со взрывами и падениями. В ленте «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» артист исполнял трюки за главных героев, включая прыжки и драки.

Как актер Калмыков начал сниматься с 1970 года. В его фильмографии — картины «Не хочу быть взрослым», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты», «Рецепт её молодости», «Весёлая хроника опасного путешествия», «Человек с бульвара Капуцинов».