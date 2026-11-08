После произошедшего в Киеве эксперты сократили сроки СВО

Российские удары по энергетическим объектам, транспортной инфраструктуре и военным предприятиям Украины могут серьёзно осложнить положение ВСУ к началу зимы. Под угрозой оказались не только поставки электроэнергии, но и логистические маршруты, по которым на фронт доставляют топливо, боеприпасы и военные грузы.

Особое внимание привлекли сообщения об ударах по мостам через Днепр в Киеве. Британский военный аналитик Александр Меркурис назвал произошедшее «колоссальным ударом» и предположил, что продолжение атак может сделать переправы непригодными для движения тяжёлого транспорта.

- реклама -

По его оценке, перебои с электричеством в украинской столице будут усиливаться, а возможности города пережить зиму заметно сократятся.

Какие объекты оказались под ударом

По данным Минобороны России, в ночь на 8 ноября поражена электроподстанция напряжением 330 кВ в районе населённого пункта Белошицы Житомирской области. В ведомстве заявили, что объект обеспечивал электроэнергией военные предприятия.

Кроме того, в акватории Чёрного моря юго-западнее Одессы уничтожен контейнеровоз, который, по информации российского военного ведомства, перевозил вооружение и военное имущество.

Удары затронули склады боеприпасов, объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, предприятия по производству беспилотников и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников. Всего, согласно сводке Минобороны РФ, поражены объекты в 141 районе.

Почему проблемы с мостами важны для фронта

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «МК» объяснил, что повреждение крупных переправ влияет не только на транспортное сообщение внутри городов.

«Мост — это не только переправа, но и артерия, по которой идёт всё — от топлива до боеприпасов», — пояснил специалист.

По его словам, последовательное выведение из строя транспортных объектов сокращает возможности украинской армии для переброски резервов и снабжения подразделений. К декабрю последствия таких ударов могут стать ещё заметнее.

Дандыкин считает, что восстановление инфраструктуры не успевает за её повреждением. Поэтому украинская сторона рискует столкнуться с дополнительными трудностями при удержании фронта.

Как Украина может встретить зиму

Отдельную проблему представляет состояние энергетической системы. По словам эксперта, продолжительные отключения электричества способны нарушить работу насосных станций, котельных, систем связи, банков и городского транспорта.

«Пять суток без света — это остановка насосов, котельных, связи, банков, транспорта», — заявил Дандыкин, комментируя сообщения о возможных длительных перебоях с электроснабжением Киева.

Он полагает, что поставки генераторов из западных стран не смогут полностью компенсировать масштабные проблемы энергосистемы.

Политолог Олег Соскин, в свою очередь, предупредил о риске усиления хаоса на Украине с наступлением морозов. По его мнению, ухудшение погодных условий на фоне проблем с энергетикой может спровоцировать панику и массовый отъезд жителей.

Оценивая перспективы конфликта, Дандыкин заявил, что сочетание проблем с логистикой, энергетикой и внешним снабжением сокращает возможности украинской стороны.

Таким образом, предстоящая зима может стать серьёзным испытанием для украинской инфраструктуры и армии. Насколько масштабными окажутся последствия, будет зависеть в том числе от способности Киева восстанавливать повреждённые объекты и поддерживать стабильное снабжение.