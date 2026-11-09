113 беспилотников за ночь: что известно об атаке на Ленинградскую область 

В Ленинградской области за ночь 9 ноября силы ПВО уничтожили 113 беспилотников. В результате атаки зафиксированы попадания в промышленной зоне Киришей и повреждения жилых домов. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Беспилотная опасность возникла в регионе в 02:16. Власти предупредили жителей о возможном снижении скорости мобильного интернета.

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К 03:46 военные сбили два беспилотника. Уже через 11 минут число уничтоженных аппаратов достигло 38. В 04:40 Александр Дрозденко сообщил о 81 сбитом БПЛА.

В Киришах беспилотники попали в промышленную зону. Осколки одного из аппаратов также повредили квартиру в жилом доме. Из помещения эвакуировали семью. Необходимости выводить остальных жильцов подъезда не возникло.

К 05:25 число уничтоженных беспилотников увеличилось до 93. В это же время во Всеволожске обломки упали на крышу многоквартирного дома.

По словам губернатора, при попадании осколков в квартиру в Киришах никто не пострадал.

В 05:29 Александр Дрозденко объявил отбой беспилотной опасности. Всего за ночь над Ленинградской областью сбили 113 БПЛА.