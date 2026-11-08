Жительница Подмосковья подала иск на работодателя за потерю либидо после увольнения

В подмосковной фирме бывшая сотрудница подала иск из-за задержки выдачи трудовой книжки. Как сообщает канал «База», женщина оценила свои «страдания» от ожидания документа в круглую сумму.

После увольнения женщина попросила бывшего работодателя прислать ей трудовую книжку заказным письмом. Однако кадровый специалист компании находил различные причины для отсрочки: то карантинные ограничения, то неработающее отделение почты.

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В итоге доставку оформили через курьерскую службу, но к этому моменту прошло уже около месяца. За это время, по словам заявительницы, она пережила серьезный стресс, который негативно сказался на ее здоровье.

Женщина рассказывает, что нервозная ситуация привела к целому ряду проблем: у нее началось выпадение волос, пропал аппетит и значительно снизилось либидо. Из-за ухудшения самочувствия девушке даже пришлось обратиться за помощью к психологу и неврологу.

Посчитав, что разрешить ситуацию может только финансовая компенсация, бывшая сотрудница обратилась в суд. Она потребовала от бывшего работодателя выплату за месяц вынужденного простоя, а также 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. При расчете суммы женщина исходила из того, что один день без влечения к противоположному полу она оценивает в 500 рублей.

В ходе разбирательства сторонам удалось договориться о мировом соглашении. Во сколько именно фирма оценила страдания бывшей сотрудницы — осталось тайной.