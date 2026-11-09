Трамп заявил, что Украина после переговоров станет «немного другой формы» 

Президент США Дональд Трамп рассчитывает добиться успеха в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, после завершения переговорного процесса страна окажется «немного другой формы». Об этом американский лидер заявил в интервью CBS News, опубликованном в воскресенье.

«Думаю, мы этого добьемся. И думаю, что это случится, и в конечном счете Украина будет немного другой формы», — сказал Трамп, комментируя перспективы мирного урегулирования.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал гарантии безопасности одним из ключевых вопросов переговоров. По его словам, обсуждается не только будущее Украины, но и послевоенная система безопасности на европейском континенте.

«На протяжении всего времени, что мы говорим о России и Украине, постоянно проявляется один аспект — необходимость гарантий безопасности, как будет выглядеть послевоенная инфраструктура безопасности Украины и в более широком смысле европейского континента. Это одна из ключевых тем, которые поднимаются при каждом разговоре», — заявил Рубио журналистам перед вылетом в Париж.

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Там пройдет встреча глав внешнеполитических ведомств стран G7. По словам госсекретаря, участники обсудят украинский кризис и ситуацию вокруг Ирана.

Рубио сообщил, что переговорщики уже добились определенного прогресса в обсуждении будущих гарантий безопасности. Однако окончательные решения зависят от прекращения конфликта.

«Очевидно, что для этого нам сначала нужно урегулировать конфликт. На эту тему велись переговоры», — отметил глава американского Госдепартамента.

Ранее в Брюсселе состоялись закрытые переговоры с участием представителей США, НАТО, европейских государств и Украины. Как сообщил американский эмиссар Джаред Кушнер, стороны обсуждали гарантии безопасности для всех участников конфликта и будущую архитектуру безопасности Европы.