В Москве загорелся склад с литиевыми батареями

В Южнопортовом проезде в Москве произошёл крупный пожар на складе с литиевыми батареями. С места происшествия доносятся громкие хлопки, столб дыма виден за несколько километров.

По данным SHOT, огонь быстро распространяется внутри складского помещения. Горят два яруса с литиевыми батареями. Существует угроза перехода пламени на соседнее здание.

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На месте работают сотрудники МЧС. Для доступа к очагу возгорания спасатели вскрывают крышу здания. При необходимости к тушению могут привлечь пожарный поезд или судно.

По предварительным данным, информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания и масштаб ущерба уточняются.