В Рязани строят новый жилой комплекс в Московском районе

В Московском районе Рязани продолжается строительство жилого комплекса «Моя мечта» на улице Костычева. Сейчас специалисты возводят монолитные конструкции подземной автостоянки. Об этом сообщили в Госстройнадзоре Рязанской области.

Проект предусматривает не только места для автомобилей, но и отдельные кладовые. Жители смогут хранить там сезонные вещи, автомобильные шины, санки, лыжи, инструменты и спортивный инвентарь.

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Лифты из жилой части здания будут спускаться непосредственно в паркинг. Такое решение позволит удобнее переносить покупки, детские коляски и крупногабаритные предметы.

В Рязанском районе продолжают строить ЖК «Ривьера»

В селе Дядьково Рязанского района возводят третью очередь жилого комплекса «Ривьера».

Строители завершили устройство подвала. Сейчас на этажах будущих квартир возводят стены и монтируют внутренние перегородки.

Работы продолжаются в соответствии с этапами строительства.