Рязанские предприятия выходят на рынок Китая: какие товары заинтересовали партнеров

Рязанская область намерена расширить торгово-экономические связи с Китаем. В числе перспективных направлений — промышленное производство, сельское хозяйство, автомобильная отрасль, беспилотные технологии и медицинские разработки. Регион рассчитывает не только увеличить экспорт местной продукции, но и привлечь китайские компании для локализации производств.

О возможностях сотрудничества в интервью ТАСС рассказал председатель Российско-китайской гильдии коммерции Павел Кипарисов. По его словам, Китай уже занимает значительное место во внешней торговле региона: на КНР приходится около 25% международного товарооборота Рязанской области.

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Китайский рынок для рязанских производителей

Одним из направлений сотрудничества уже стало производство пива. Рязанский пивоваренный завод подписал соглашение с китайским партнером, который намерен закупать его продукцию. Кипарисов объяснил интерес к предприятию выгодной себестоимостью производства и наличием необходимых ресурсов в регионе.

Экспортный потенциал есть и у других местных производителей. Рязанская область выпускает стекло, кровельные материалы и кожевенную продукцию. По оценке главы гильдии, китайские партнеры могут закупать как готовые изделия, так и сырье для дальнейшей переработки.

Важным преимуществом региона Кипарисов назвал близость к Москве и уже существующие деловые связи. Кроме того, Рязанская область одной из первых среди российских регионов открыла собственное представительство в Китае.

Локализация китайских предприятий

Второе направление — привлечение инвестиций и размещение китайских производств непосредственно в Рязанской области.

Особый интерес представляют беспилотные технологии. По словам Кипарисова, в регионе сформирован один из крупнейших в России кластеров этого профиля. Еще одна перспективная сфера — инновационная медицина, в том числе разработка технологий для лечения онкологических заболеваний.

Гильдия ведет переговоры с китайскими производителями специальной техники. Речь идет об уборочных и сельскохозяйственных машинах, выпуск которых может быть локализован в регионе. Такая продукция востребована как в Рязанской области, так и в других субъектах Центрального федерального округа.

Дополнительные возможности открывает автомобильная промышленность. Китайские корпорации, приходящие на российский рынок, привозят собственные цепочки поставщиков, но со временем могут переключаться на отечественных производителей. Рязанские предприятия способны стать частью этих производственных процессов.

Аграрный сектор и перспективы экспорта

Сельское хозяйство — еще одна отрасль, в которой Рязанская область рассчитывает укрепить позиции на китайском рынке. Кипарисов считает, что регион обладает достаточным производственным потенциалом для увеличения экспорта.

При этом выход на рынок КНР требует использования разных каналов продвижения. Китайское направление остается непростым для российских экспортеров, хотя интерес бизнеса к нему продолжает расти.

Геополитическая обстановка влияет на инвестиционную активность, признал глава гильдии. Однако китайские компании сохраняют заинтересованность в сотрудничестве с Россией, прежде всего в сфере гражданских технологий.

Кипарисов привел в пример взаимодействие Российского фонда прямых инвестиций с сервисной платформой Шанхайской организации сотрудничества по региональной торговле и экономическому сотрудничеству в Циндао (провинция Шаньдун).

Таким образом, Рязанская область рассматривает Китай одновременно как рынок сбыта собственной продукции и источник технологий и инвестиций. Основные задачи — расширение экспорта, привлечение новых партнеров и создание совместных производств. Конкретные результаты будут зависеть от того, удастся ли перевести нынешние переговоры и соглашения в долгосрочные коммерческие проекты.