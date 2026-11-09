Зарплаты рязанских бухгалтеров выросли на 11% за год — hh.ru

Медианная предлагаемая зарплата бухгалтеров в Рязанской области достигла 66 тыс. рублей. За год работодатели увеличили предложения на 11%. При этом максимальный доход для специалистов этой профессии в регионе может составлять 100 тыс. рублей.

По данным аналитики hh.ru, с января по октябрь 2026 года работодатели Рязанской области предлагали бухгалтерам в среднем 66 тыс. рублей. Соискатели рассчитывали получать 67,1 тыс. рублей. Их зарплатные ожидания за год выросли на 7%.

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Директор hh.ru в регионах Жанна Петрунина отметила, что разница между предложениями работодателей и ожиданиями кандидатов остается небольшой. Это говорит о том, что запросы бухгалтеров в целом соответствуют ситуации на региональном рынке труда.

Для сравнения, медианная предлагаемая зарплата в профессиональной сфере «Финансы, бухгалтерия» в целом по Рязанской области составила 69,6 тыс. рублей, а ожидаемая — 71,4 тыс. рублей.

Где бухгалтерам предлагают самые высокие зарплаты

Лидером по уровню оплаты труда бухгалтеров остается Москва. Здесь работодатели предлагают специалистам в среднем 126,5 тыс. рублей.

В пятерку регионов с наиболее высокими зарплатами также вошли:

Магаданская область — 120 тыс. рублей;

Камчатский край — 108,8 тыс. рублей;

Сахалинская область — 101,5 тыс. рублей;

Московская область — 100,1 тыс. рублей.

На каком месте Рязанская область в ЦФО

Среди регионов Центральной России Рязанская область заняла шестое место по уровню предлагаемых зарплат бухгалтерам. Медианный показатель составил 66,6 тыс. рублей.

Выше расположились Тульская область (70,4 тыс. рублей), Калужская (70,1 тыс.), Воронежская и Тверская области (по 70 тыс.), а также Владимирская область (68,7 тыс.).

Ниже Рязанской области оказались Ивановская (65,2 тыс. рублей), Ярославская (64,1 тыс.), Смоленская (63,6 тыс.) и Костромская (61,9 тыс.) области.

Самые скромные предложения в этом рейтинге зафиксировали в Тамбовской области — 54,5 тыс. рублей.