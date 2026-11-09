Карасин опроверг заявление главы МИД Франции о переговорах по Украине

Европейские представители могут не попасть на переговоры по Украине в Абу-Даби 10–11 ноября. Заявление главы французского МИД Жан-Ноэля Барро о том, что европейская сторона будет представлена на встрече, не подтверждено никакими договоренностями. Об этом «Газете.Ru» сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По словам сенатора, Париж фактически выдает желаемое за действительное. Прежде чем публично заявлять об участии в переговорах, европейским странам следовало согласовать этот вопрос с другими сторонами.

«Пока, насколько мне известно, никакой договоренности об участии представителей европейских государств, включая Францию, не было», — подчеркнул Карасин.

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Ранее Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция примет участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта, которые должны пройти в Абу-Даби 10–11 ноября. По его словам, европейская сторона будет хорошо представлена на встрече.

При этом французский министр не уточнил, какую именно роль представители Евросоюза рассчитывают получить в переговорном процессе.

В Москве ранее неоднократно давали понять, что не считают необходимым присутствие представителей Евросоюза за столом переговоров по Украине. Поэтому заявление Парижа пока нельзя воспринимать как подтверждение согласованного европейского участия.

Главный вопрос перед встречей в Абу-Даби — не только состав переговорщиков, но и то, кто действительно получил приглашение и согласовал свое присутствие.