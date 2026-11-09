На дорогах Рязанской области за выходные выявили 815 нарушений ПДД

За прошедшую пятницу и выходные дни сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области выявили 815 нарушений правил дорожного движения. Девять автомобилистов управляли транспортом с признаками опьянения.

Из девяти случаев восемь водителей отказались проходить медицинское освидетельствование по требованию сотрудников полиции. Еще один автомобилист повторно сел за руль в состоянии опьянения. В отношении нарушителей инспекторы оформили административные материалы.

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Во время профилактических рейдов сотрудники ГИБДД зафиксировали и другие нарушения:

156 водителей управляли автомобилями с тонированными стеклами;

66 нарушений допустили водители грузового транспорта;

10 автомобилистов находились за рулем без права управления;

12 нарушений совершили пешеходы.

Всего за несколько дней инспекторы выявили сотни нарушений, часть из которых напрямую связана с угрозой безопасности на дорогах. Особое внимание Госавтоинспекция уделила нетрезвому вождению и управлению автомобилями без соответствующих прав.