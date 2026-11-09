Фото Администрации Рязани
Общество

Рязанка Анна Фролова отметила 101-й день рождения

Автор Олеся Чугунова

101 год исполнился жительнице Рязани Анне Яковлевне Фроловой. Поздравить именинницу приехала начальник управления цифрового развития аппарата администрации города Рязани Татьяна Жалыбина, она передала ветерану букет цветов и подарок.

Анна Яковлевна в почтенном возрасте сохраняет бодрость и оптимизм. Каждое утро у неё начинается с зарядки.

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Она родилась 8 ноября 1925 года в селе Знаменка Пензенской области. В середине 1930-х годов семья перебралась на Кавказ, в Моздок, где Анне довелось пережить оккупацию — с августа 1942-го по январь 1943 года. В 1944 году она окончила школу и поступила в Ростовский вуз, позже работала в Пензе. 40 лет Анна Яковлевна отдала работе библиотекарем в одной из школ Ингушетии, за трудовые успехи была награждена медалью.

В Рязань она переехала в 1990 году к сыну. Сейчас у долгожительницы двое внуков и четверо правнуков.

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