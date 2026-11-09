Рязанка Анна Фролова отметила 101-й день рождения

101 год исполнился жительнице Рязани Анне Яковлевне Фроловой. Поздравить именинницу приехала начальник управления цифрового развития аппарата администрации города Рязани Татьяна Жалыбина, она передала ветерану букет цветов и подарок.

Анна Яковлевна в почтенном возрасте сохраняет бодрость и оптимизм. Каждое утро у неё начинается с зарядки.

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Она родилась 8 ноября 1925 года в селе Знаменка Пензенской области. В середине 1930-х годов семья перебралась на Кавказ, в Моздок, где Анне довелось пережить оккупацию — с августа 1942-го по январь 1943 года. В 1944 году она окончила школу и поступила в Ростовский вуз, позже работала в Пензе. 40 лет Анна Яковлевна отдала работе библиотекарем в одной из школ Ингушетии, за трудовые успехи была награждена медалью.

В Рязань она переехала в 1990 году к сыну. Сейчас у долгожительницы двое внуков и четверо правнуков.