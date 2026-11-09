БК «Рязань» одержал шестую победу подряд и вошел в лидирующую тройку чемпионата ЦФО

Баскетбольный клуб «Рязань» продолжает победную серию в чемпионате Центрального федерального округа. В минувшие выходные, 7 и 8 ноября, рязанцы дважды обыграли на домашней площадке «Владимирских львов-ВлГУ». Первая встреча завершилась со счетом 84:75, вторая — 95:65.

Оба матча прошли в спорткомплексе Рязанского Дворца Первых. За игрой 7 ноября наблюдали 340 зрителей.

- реклама -

Первый матч: Князев принес команде 32 очка

Стартовая встреча получилась непростой. Владимирцы лучше начали игру и после двух четвертей вели с преимуществом в семь очков — 42:35.

Перелом наступил после большого перерыва. Главным героем третьего периода стал Дмитрий Князев. За четыре с лишним минуты он набрал 14 очков: трижды подряд попал из-за трехочковой дуги, а затем реализовал пять штрафных бросков.

Рязанцы не только ликвидировали отставание, но и вышли вперед. В заключительной четверти хозяева увеличили преимущество и довели матч до победы — 84:75.

Дмитрий Князев

Князев завершил встречу с 32 очками и стал самым результативным игроком. Дмитрий Савин записал на свой счет 16 очков и 17 подборов, оформив дабл-дабл.

Второй матч: преимущество в 30 очков

В воскресенье, 8 ноября, «зубры» сыграли гораздо увереннее. Уже в первой четверти рязанцы набрали 32 очка, позволив сопернику ответить лишь 13 баллами.

Владимирская команда попыталась сократить отставание во втором периоде, но хозяева контролировали ход встречи. На большой перерыв команды ушли при счете 53:38.

После перерыва преимущество БК «Рязань» продолжило расти. Особенно убедительно хозяева провели заключительную четверть: соперники смогли набрать за это время только семь очков, тогда как рязанцы — 19.

Итоговый счет — 95:65.

Самым результативным игроком встречи стал Дмитрий Савин, набравший 23 очка. Дмитрий Князев добавил 18 баллов, Константин Ушков — 17. Отдельным событием стал дебют в главной команде региона воспитанника рязанского баскетбола Родиона Лукьянова.

Шесть побед в шести стартовых матчах позволили БК «Рязань» войти в лидирующую тройку чемпионата ЦФО. Следующие игры команда Романа Хамитова проведет 21 и 22 ноября в Курске. Соперником рязанцев станет «Русичи-2». Курская команда, как и «зубры», пока не потеряла ни одного очка в чемпионате.