Когда в апреле 2022 года не стало Владимира Жириновского, казалось, что эпоха политической эпатажности ушла безвозвратно. Но спустя четыре года имя основателя ЛДПР вновь на слуху. Теперь уже в связи с другой популярной темой — его шокирующих пророчеств.

Сегодня видео с выступлениями Жириновского в Госдуме набирают миллионы просмотров, а цитаты из старых эфиров расходятся по каналам и СМИ как откровения всевидящего «пророка из Госдумы». Одни называют его гением, опередившим время. Другие — политиком, который много говорил и иногда попадал в точку. Равнодушных к его наследию сегодня нет.

- реклама -

Недавно в Сети начало греметь ещё одно пророчество лидера ЛДПР. Владимир Жириновский говорил о переговорах, которые должны пройти в холода. Многие связали его слова с российско-украинской переговорной встречей в Абу-Даби. Журналисты «Аргументов и фактов» проанализировали предсказания, а также другие яркие слова политика, которыми он охарактеризовал 2026 и 2027 годы.

Разворот на Восток

Наиболее точные и часто цитируемые прогнозы Жириновского касаются геополитического разворота России и событий на постсоветском пространстве. Его дочь Анастасия Боцан-Харченко в интервью ТАСС назвала несколько таких предсказаний отца, которые сбылись с пугающей точностью.

Ещё в 90-е и нулевые Владимир Жириновский настойчиво предупреждал об ошибочности внешнеполитического курса, слепо ориентированного на Запад. Пока другие надеялись на одобрение Вашингтона и Брюсселя, он прямо заявлял: будущие союзники и ведущие экономические партнёры России находятся на Востоке и Юге.

Жириновский предсказал неизбежный кризис в отношениях с евроатлантическими структурами. И призывал опередить эти события. Сегодня такой разворот, когда-то казавшийся радикальным, стал официальным и долгосрочным курсом развития страны.

Будут «гореть» по югославскому сценарию

Политик предупреждал: Запад будет разжигать конфликт между Россией и Украиной по югославскому сценарию. Это выльется в военные действия, затрагивающие российское приграничье.

Ещё четверть века назад он прямо заявлял: Запад не остановится, пока не столкнёт Россию и Украину в братоубийственной схватке по лекалам распада Югославии. Он предсказал, как накачивание региона оружием и радикальной идеологией приведёт к большой войне. В 90-е это казалось невероятным преувеличением. Сегодня — реальность.

По словам его дочери, Жириновский точно предсказал и то, что альянс будет действовать против России через страны Прибалтики, Молдавии, Кавказа и Средней Азии. Он также говорил о стремлении Запада изолировать Россию, в том числе в спорте и международной дипломатии.

Другие сбывшиеся прогнозы

В 2004 году лидер ЛДПР предсказал, что следующим президентом США станет темнокожий политик. И в 2008-м Барак Обама зашёл в Белый дом. А в 2020 году Жириновский предсказал, что Дональд Трамп вернётся в кресло президента. Говорил, что Трамп будет «доить Европу, потому что она ему ненавистна».

Главное место в его последних предсмертных дискуссиях касалось 2026 года. Жириновский называл его рубежным и предупреждал, что мир радикально изменится. В прогнозах он называл этот период временем, когда накопленные противоречия выльются в резкую смену мирового порядка.

Россия, США, Европа: что изменится в 2026-2027 годах

Одно из самых громких предсказаний касается отношений с НАТО.

«В 2026 году НАТО развалится. Отношения России с Европой ухудшатся», — говорил он.

Владимир Жириновский также утверждал, что Америка «вернётся на свой континент» и создаст единое государство с Канадой и Мексикой. А у власти в США до 2040 года будут представители семьи Трампа.

«Трамп добьётся второго переизбрания, потом дочь будет править, потом, зять, и так до 2040 года»,— предсказывал политик.

«К холодам усядутся — и порешают»

Владимир Жириновский предполагал, что специальная военная операция пройдёт через несколько острых фаз. А ранее в сети набрала популярность фраза: сильные мира сего «к холодам усядутся — и порешают». Сегодня её активно приписывают политику. Многие трактуют как намёк на осенние переговоры 2026 года. Мол, ведущие мировые державы будут вынуждены после них пойти на компромисс.

Жириновский предрекал и то, что к 2026 году мир станет многополярным, а западная гегемония рухнет. Россия же вместе с Китаем, Индией и возрождающейся Африкой будет диктовать новые правила. Экономическим фундаментом для этого должен был стать рывок в развитии благодаря импортозамещению. И создание новой мировой резервной валюты совместно с Китаем.

Гипероружие и локальная война

На архивных кадрах Владимир Жириновский с присущей ему экспрессией доказывал: мир движется к глобальному переделу, который окончательно произойдёт к 2027 году. Это срок, необходимый державам для завершения скрытой военной и экономической подготовки.

При этом политик уточнял: это будет не всемирная ядерная война, как думают многие. А локальная схватка — но с применением «гипероружия», которое куда мощнее ядерного. По его словам, от удара такой ракеты «от какой-то маленькой страны на юге Европы может ничего не остаться».

Иран, Турция и ядерный мешок

Лидер ЛДПР предрекал, что Иран будет разделён на несколько территорий. От некогда единой страны останется лишь Персия с населением около 30 миллионов вместо 80. А Курдистан станет отдельным государством на 40 миллионов человек. Армения, по его версии, получит «большую Армению» в обмен на сотрудничество с США.

После Ирана и Пакистана ядерное оружие получит Турция. И все три страны «обернут его против России под влиянием Великобритании». Россия же окажется в «ядерном мешке».

«В чём выгода для Турции? Создать ядерное оружие. Против кого? Против нас. Сейчас у Пакистана есть ядерное оружие, на подходе Иран, и наконец Турция его получит. И все эти три страны под влиянием Британии направят своё ядерное оружие против нас — на север…», — прогнозировал он.

Размен по Украине и Венесуэле

В эфире у Владимира Соловьёва в 2020 году Владимир Жириновский описывал и другой сценарий геополитического размена.

«Мы, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а Западу дали возможность по Венесуэле. Он Венесуэлу берёт, мы — Украину».

Жириновский предрекал, что к 2026 году проект «Украина» исчерпает себя экономически, демографически и политически. А финальным шагом станет утрата Киевом контроля над западными областями, которые, по словам политика, «будут поглощены соседними странами ЕС».

Главное пророчество Жириновского дало сбой

Далеко не все геополитические прогнозы Жириновского выдержали проверку временем. Самым резонансным промахом стало его заявление о полном распаде НАТО к 2026 году. Жириновский регулярно предрекал альянсу скорый крах. Мотивировал это обострением внутренних противоречий между США и европейскими лидерами, а также непомерным финансовым бременем, которое ложится на участников блока.

Выдвигал Жириновский и концепцию принципиально новых форм безопасности на Ближнем Востоке и в Евразии. Предлагал создать континентальный союз с участием России, Ирана, Ирака, Сирии и Турции, который мог бы стать противовесом западному влиянию. Но реальность пошла по иному сценарию. Альянс не только сохранил силу, но и расширился за счёт исторически нейтральных Финляндии и Швеции.

Аналогично не подтвердились и тактические расчёты Жириновского относительно военной кампании США в Ираке в 2003 году. Лидер ЛДПР публично прогнозировал: Вашингтон увязнет в затяжной, кровопролитной и многолетней войне на Ближнем Востоке. Он рассчитывал, что регулярная иракская армия численностью около 250 тысяч человек, подкреплённая идеологически мотивированным народным ополчением, окажет сопротивление силам коалиции и превратит каждый город в отдельный укрепрайон.

На практике Багдад пал всего за несколько недель. Жириновский не учёл слабину иракского режима и техническое превосходство армии США.