Фото: https://max.ru/pv_malkov
Транспорт и дороги

Павел Малков сообщил о завершении ремонта дорог и мостов в районах Рязанской области

Автор Олеся Чугунова

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал о ходе дорожных работ в регионе. По его словам, в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируется 22 объекта по всему региону. Это школьные маршруты, въезды в Рязанскую область и дороги к важным для жителей местам.

Как отметил глава региона, работы на участках дорог в Старожиловском, Ухоловском, Кораблинском и Рыбновском округах уже завершены. Ещё на девяти объектах ремонт закончат в ближайшее время. Кроме того, отремонтированы мосты в Пронском, Путятинском и Захаровском округах.

«Завершили работы на участках дорог в Старожиловском, Ухоловском, Кораблинском и Рыбновском округах. Ещё на девяти объектах закончим в ближайшее время», — подчеркнул Павел Малков.

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Часть работ продолжится и в следующем году. Это ремонт участков трасс Ряжск – Касимов – Нижний Новгород, Ухолово – Ясенок – Ибердский, Ласково – Деулино и подъезда к селу Кипчаково в Кораблинском округе. Их обновление планируется завершить в 2027 году.

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