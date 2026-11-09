Россию ждут две великие победы. Одна — в спецоперации. Вторая — в получении мирового лидерства. Так предсказала болгарская провидица Ванга.

Вообще известная ведунья много раз упоминала Россию. И каждый раз говорила, что у нашей страны свой особенный победный путь. Главные пророчества Ванги о России вспомнили журналисты News.ru.

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Будут праздновать две победы

В 2026 году в программе «Новые русские сенсации» на НТВ обнародовали последние расшифровки пророчеств Ванги. Слепая ясновидящая предрекла несчастья тем, кто «пойдёт против России». Нашей же стране провидица предсказала неминуемый расцвет, преодоление всех испытаний и славу.

«Как орёл, воспарит Россия над землёю и осенит всю землю своими крыльями. Все, даже Америка, признают её духовное превосходство», — привели в программе слова Ванги.



О каких победах на самом деле идёт речь

По словам кума ясновидящей Сергея Косторного, Ванга часто говорила, что Россия добьётся своих целей. И вскоре «русские будут праздновать две победы».

Некоторые трактователи уверены: она говорила о Дне Победы в Великой Отечественной войне. К которому присоединится ещё один День Победы — в спецоперации. Другие считают, что Ванга имела в виду не только победу в СВО, но и получение мирового лидерства. Которое признают все ведущие страны мира.

Британская расшифровка

В 2025 году британские газеты опубликовали свою расшифровку слов Ванги. По данным ряда изданий, ясновидящая предупреждала о начале глобальной войны на Востоке. Она «принесёт разрушение Западу».

Также она говорила о будущем величии России. Которая «не только выживет, но и будет господствовать в мире».

«Владимир Путин станет «властелином мира», а Европа превратится в пустыню», — цитируется в публикации.

2026 год — переломный

Согласно интерпретациям пророчеств Ванги, ключевым годом для России станет именно 2026-й. Провидица называла это время переломным для всего мира. Началом «нового тысячелетия».

Она не сомневалась: русофобия в Европе сменится уважением. Маленькие страны объединятся вокруг нового сильного лидера — России. При этом главной силой Евразии станут «три слона» — Китай, Россия и Индия. Так уверяют трактователи слов Ванги.

Всё кончено

Пророчества Ванги о 2026 годе не ограничиваются политическими победами. Считается, она предупреждала: этот год станет для России «точкой невозврата» и моментом, когда придётся принять судьбоносное решение. После которого возврата к прежнему курсу уже не будет. Это решение, по её словам, пойдёт на благо страны и приведёт к духовному обновлению.

Ванга также видела: 2026 год принесёт России серьёзные экономические испытания. Связанные как с внешними, так и с внутренними факторами. Однако этот сложный период станет не концом для страны, а началом нового этапа развития.

Но в народе будет расти и укрепляться национальная идентичность. А духовное возрождение станет той силой, которая поможет пережить всё и выйти к победе, говорила ясновидящая.

Несмотря на все испытания, Ванга была уверена: «Нет силы в мире, которая сможет сломить Россию. Она всё преодолеет!»