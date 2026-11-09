Виталий Гогунский первым покинул «Шоу Аватар» на НТВ

В воскресенье, 8 ноября, на НТВ стартовал юбилейный, пятый сезон «Шоу Аватар» (16+). Первым участником, раскрывшим свою личность, стал актёр, музыкант и композитор Виталий Гогунский. Он управлял цифровым персонажем Царя Гороха.

Гогунский признался, что давно увлекается анимацией и старается не пропускать премьеры мультфильмов. Поэтому предложение стать участником шоу в образе мультяшного героя его заинтересовало.

Вместе с командой артист выбрал Царя Гороха. По словам Гогунского, этот персонаж сильно отличается от привычного зрителям амплуа актёра. Он рассчитывал, что сказочный образ поможет скрыть личность, однако жюри быстро его узнало.

Чтобы запутать судей, артист следовал рекомендациям редактора и изображал человека, который живёт в мире Царя Гороха и ничего не знает о современных исполнителях. В частности, он заявил, что не знаком с Филиппом Киркоровым.

Тимур Батрутдинов распознал Гогунского практически с первых слов, а Сергей Лазарев узнал его по голосу. Сам артист удивился, насколько быстро судьи раскрыли его личность.

По правилам пятого сезона аватары выступают в трёх группах.

В первой четверке на сцену вышли Бастинда, Старик-боровик, Королева сердец и Щелкунчик. По решению жюри в номинацию попала Бастинда. Она исполнила песню Сергея Лазарева «Это всё она».

Во второй группе выступили Царь Горох, Флора, Царевна Несмеяна и Дядька Черномор. Царь Горох представил композицию Игоря Скляра «Комарово» и оказался среди номинантов.

Третью четверку составили Дон Кихот, Крошечка-Хаврошечка, Кот Баюн и Эсмеральда. Большинство судей выбрали на выбывание Кота Баюна, который исполнил песню Уилла Смита Men In Black.

В финале выпуска судьи получили три попытки, чтобы определить личности аватаров, оказавшихся в номинации.

Первым они попытались разгадать Кота Баюна. Жасмин и Тимур Батрутдинов предположили, что за персонажем скрывается Денис Клявер. Остальные члены жюри назвали Гошу Куценко. Все версии оказались неверными.

По правилам проекта, если судьи не угадывают первого номинанта, они могут перейти ко второму, а затем к третьему.

Когда жюри взялось за Царя Гороха, большинство участников голосования назвали Виталия Гогунского. На этот раз предположение оказалось правильным.

Тимур Батрутдинов обратился к артисту со словами: «Я узнаю тебя из тысячи!».

Марк Тишман добавил: «Таких как ты и Харламов за все пять сезонов больше не было!».

Производством «Шоу Аватар» занимается компания «ВайТ Медиа».