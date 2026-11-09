Рязанцам рассказали, как бесплатно получить технические средства реабилитации

Региональное министерство труда и социальной защиты населения информирует о ходе реализации в Рязанской области пилотного проекта «Система долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами». Проект реализуется в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Семья».

Как отмечают в министерстве, проект запущен Минтрудом России совместно с Минздравом России, Агентством стратегических инициатив и органами власти регионов. Его задача — поддержать тех, кто уже не справляется с самостоятельным уходом полностью, и обеспечить им максимально возможное качество жизни, самостоятельность, вовлечённость в деятельность и возможность самореализации.

По данным министерства, одна из мер поддержки в рамках проекта — бесплатное предоставление технических средств реабилитации (ТСР). С начала 2026 года ими воспользовались порядка 9 тысяч жителей области, участвующих в системе долговременного ухода.

В ведомстве уточнили, что пункты проката ТСР открыты на базе комплексных центров социального обслуживания во всех муниципалитетах региона. Взять во временное пользование можно ходунки, поручни, противопролежневые матрасы и другие средства. Оборудование подбирают индивидуально, а сотрудники пункта объясняют, как правильно им пользоваться.

Обратиться за ТСР может любой житель региона, признанный нуждающимся в социальном обслуживании и имеющий дополнение к индивидуальной программе предоставления социальных услуг, либо его законный представитель.