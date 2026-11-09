Пьяный рецидивист направил пистолет в грудь сотруднице магазина в Рязанской области

Сотрудники отдела МВД России «Клепиковский» задержали 58-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал убийством работнице супермаркета в поселке Тума Клепиковского округа. Против мужчины возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть полиции обратилась 44-летняя кассир одного из супермаркетов поселка. Женщина сообщила, что в торговом зале нетрезвый покупатель достал пистолет, направил его на нее и начал угрожать расправой. По словам заявительницы, мужчина нажал на спусковой крючок, после чего она услышала характерный хлопок сжатого воздуха. Испугавшись, сотрудница магазина убежала в подсобное помещение и немедленно вызвала полицию.

Участковые уполномоченные полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. Опросив потерпевшую и получив подробное описание внешности злоумышленника, стражи порядка оперативно установили его личность. Им оказался 58-летний житель поселка Тума, который к тому моменту попытался скрыться с места происшествия.

Сотрудники полиции обследовали прилегающие улицы и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. При личном досмотре у него был изъят пневматический пистолет, который, судя по описанию кассира, и стал источником хлопка.

Как установили полицейские, задержанный имеет богатое криминальное прошлое. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых угроза убийством, незаконное проникновение в чужое жилище, хулиганство, кража и разбойное нападение.

По предварительной информации, в день инцидента мужчина злоупотребил спиртным. Отправляясь в магазин за покупками, он прихватил с собой пневматический пистолет. В супермаркете ему показалось, что кассир посмотрела на него неодобрительно, что и спровоцировало агрессивную реакцию.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 119 Уголовного кодекса Российской Федерации (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.