Рязанские компании поделились опытом работы с Китаем на конференции в «Гринвуде»

В Москве на площадке международного торгово-выставочного комплекса «Гринвуд» состоялась деловая конференция «Продвижение. Интеграция. Новые возможности», посвящённая финансово-промышленному сотрудничеству России, Китая и государств Центральной Азии. Рязанскую область на форуме представила вице-губернатор Юлия Швакова, в делегацию также вошли министр экономического развития региона Андрей Ворфоломеев и сотрудники Агентства развития бизнеса. В программу мероприятия включили выставку-ярмарку «Регионы и возможности».

«Предлагаем китайским партнерам оборудование и технологии в сфере тяжелого машиностроения, станко- и приборостроения, электронных компонентов, беспилотных технологий, уникальные разработки для применения в нефтепереработке, медицине. Видим серьезный потенциал для поставок продуктов питания, почвогрунта и удобрений», ― отметила Юлия Швакова на своей странице в соцсети.

Как подчеркнула Швакова, бизнес-парк «Гринвуд» совместно с корпорацией China Chengtong International Investment выступает надёжным проводником рязанских компаний на китайский рынок. Согласно соглашению, подписанному в 2025 году, инфраструктура комплекса задействуется для вывода продукции предприятий региона на китайские онлайн-платформы.

О собственном опыте работы с китайскими контрагентами рассказали рязанские компании «Русская пивоваренная компания «Хмелёфф» и «Экорост». Обе активно расширяют сбыт при содействии Рязанского центра экспорта Агентства развития бизнеса, министерства экономического развития области и Торгово-промышленной палаты.

«В сентябре в рамках «Дней международного бизнеса в Рязанской области» китайская делегация во главе с полномочным министром Посольства КНР в России Лю Цзюнем побывала на производственной площадке компании «Хмелёфф» и оценила масштабы производства и качество продукции. В свою очередь, в мае на Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине компания «Экорост» провела переговоры о масштабных поставках в китайские провинции Ляонин и Шаньдун, продукция из торфа также заинтересовала администрацию Харбина», ― отметила Юлия Швакова.

На конференции развернули выставку товаров, выпускаемых регионами-партнёрами «Гринвуда». Рязанская область показала свою продукцию пищевой промышленности.