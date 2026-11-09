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Происшествия

Пьяный конфликт на улице Скопина закончился смертью одного из участников

Автор Анастасия Мериакри

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование резонансного уголовного дела. Местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, трагические события развернулись вечером 23 сентября 2026 года на одной из улиц города Скопина Рязанской области. Между двумя знакомыми мужчинами — 41-летним обвиняемым и 51-летним потерпевшим — на фоне совместного употребления алкоголя возник конфликт.

Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. Обвиняемый нанес мужчине множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался.

Совокупность собранных доказательств была признана достаточной для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации передано в суд для рассмотрения по существу.

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