Пьяный конфликт на улице Скопина закончился смертью одного из участников

Скопинский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области завершил расследование резонансного уголовного дела. Местный житель обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, трагические события развернулись вечером 23 сентября 2026 года на одной из улиц города Скопина Рязанской области. Между двумя знакомыми мужчинами — 41-летним обвиняемым и 51-летним потерпевшим — на фоне совместного употребления алкоголя возник конфликт.

Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство. Обвиняемый нанес мужчине множественные удары руками и ногами в область головы, туловища и конечностей. Пострадавшего экстренно доставили в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, от полученных травм мужчина скончался.

Совокупность собранных доказательств была признана достаточной для утверждения обвинительного заключения. Уголовное дело по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации передано в суд для рассмотрения по существу.