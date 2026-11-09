Анатолий Цой экстренно госпитализирован в Китае

Российский певец Анатолий Цой был экстренно госпитализирован в одну из клиник Китая из-за серьезных проблем со здоровьем, возникших во время гастрольного тура по Азии. Несмотря на сложный диагноз, артист сохраняет бодрость духа, а к его лечению уже подключились ведущие российские специалисты, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, первые тревожные симптомы 37-летний исполнитель почувствовал еще в конце октября во время выступлений в Турции. Тогда ему была оказана квалифицированная медицинская помощь в частном госпитале. Временное улучшение самочувствия позволило артисту продолжить путешествие и отправиться с визитом в Китай, однако вскоре состояние здоровья вновь резко ухудшилось, что потребовало повторной госпитализации.

Проведенное в китайской клинике обследование выявило ряд серьезных осложнений. У артиста диагностировали сильное воспаление брюшной полости и перитонит. Кроме того, медики обнаружили внутреннюю гематому, что потребовало немедленного врачебного контроля и стационарного лечения.

В настоящее время Анатолий Цой продолжает проходить необходимый курс терапии. Для обеспечения максимального качества медицинской помощи к процессу лечения уже подключились врачи из ведущих федеральных медицинских центров России.