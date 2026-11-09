Школьник за рулем «семерки» попался ДПС в Рыбновском округе

Сотрудники Госавтоинспекции Рыбновского муниципального округа пресекли опасную поездку несовершеннолетнего автолюбителя, который самовольно сел за руль автомобиля без документов и необходимого возраста. Инцидент произошел днем 7 ноября.

Примерно в 14:45, в ходе несения службы на маршруте патрулирования, инспекторы ДПС обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2107, двигавшийся с нарушениями. При проверке документов выяснилось, что за рулем транспортного средства находится несовершеннолетний гражданин, не достигший возраста, дающего право на управление автомобилем. Это является грубым нарушением действующего законодательства и создает прямую угрозу безопасности на дорогах.

В отношении юного водителя были составлены административные протоколы сразу по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — управление транспортным средством водителем, не имеющим на это права, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ — управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

Сам автомобиль был помещен на специализированную штрафную стоянку.