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Новости России

Россиянка наступила на ската во Вьетнаме и едва не погибла

Автор Анастасия Мериакри

Жительница Перми, работавшая визажистом, стала жертвой опасного морского обитателя во время отдыха во Вьетнаме. Девушку экстренно госпитализировали после того, как она наступила на ската, который привел ее в состояние, близкое к клинической смерти. К счастью, благодаря своевременной помощи друзей и медиков, туристка выжила и уже вернулась на родину.

По информации канала SHOT, инцидент произошел на вьетнамском курорте Муйне. Девушка отдыхала в компании друзей, и после вечерних посиделок в баре компания решила искупаться в море ночью.

Девушка зашла в воду и внезапно почувствовала резкую боль в ноге. Буквально за считанные секунды у нее онемели конечности, а болевой шок оказался настолько сильным, что туристка потеряла сознание. Как выяснилось позже, она наступила на морского ската, который прятался в прибрежном песке. Ядовитый шип на хвосте рыбы нанес ей серьезную рану, вызвав сильнейшую токсическую реакцию организма.

Друзья девушки, находившиеся рядом, вытащили ее на берег и отвезли в ближайшую больницу. По словам самой пострадавшей, вьетнамские медики около четырех часов боролись за ее состояние.

Сама девушка почти ничего не помнит о критическом периоде. Она очнулась уже со значительно меньшей болью и постепенно начала приходить в себя. После курса лечения и наблюдения девушка смогла вернуться к нормальной жизни и улететь обратно в Россию.

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