Россиянка наступила на ската во Вьетнаме и едва не погибла

Жительница Перми, работавшая визажистом, стала жертвой опасного морского обитателя во время отдыха во Вьетнаме. Девушку экстренно госпитализировали после того, как она наступила на ската, который привел ее в состояние, близкое к клинической смерти. К счастью, благодаря своевременной помощи друзей и медиков, туристка выжила и уже вернулась на родину.

По информации канала SHOT, инцидент произошел на вьетнамском курорте Муйне. Девушка отдыхала в компании друзей, и после вечерних посиделок в баре компания решила искупаться в море ночью.

Девушка зашла в воду и внезапно почувствовала резкую боль в ноге. Буквально за считанные секунды у нее онемели конечности, а болевой шок оказался настолько сильным, что туристка потеряла сознание. Как выяснилось позже, она наступила на морского ската, который прятался в прибрежном песке. Ядовитый шип на хвосте рыбы нанес ей серьезную рану, вызвав сильнейшую токсическую реакцию организма.

Друзья девушки, находившиеся рядом, вытащили ее на берег и отвезли в ближайшую больницу. По словам самой пострадавшей, вьетнамские медики около четырех часов боролись за ее состояние.

Сама девушка почти ничего не помнит о критическом периоде. Она очнулась уже со значительно меньшей болью и постепенно начала приходить в себя. После курса лечения и наблюдения девушка смогла вернуться к нормальной жизни и улететь обратно в Россию.