Готовность передовой школы в Мервино достигла 54 процентов

Министерство образования Рязанской области сообщает о ходе строительства передовой школы, которая создается в регионе по поручению Президента РФ Владимира Путина в рамках национального проекта «Молодежь и дети». На данный момент готовность объекта достигла 54%.

Флагманские школы для одаренных детей, строящиеся по поручению главы государства, призваны обеспечить подготовку кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики, а также стать образовательными центрами для других учебных заведений. До 2030 года в регионах страны появится 12 таких учреждений, причем первые три планируется открыть уже в 2027 году — в Новгородской, Псковской и Рязанской областях.

В Рязани передовая школа возводится в микрорайоне Мервино. Проект включает учебный корпус на 800 учащихся, общежитие на 300 человек и парковую зону. Строительство идет в соответствии с графиком: уже возведены внешние и внутренние несущие стены, перегородки, колонны перекрытий и лестничные марши. Продолжаются работы по устройству входных групп и кровли, установке оконных конструкций и отделке фасада. Параллельно специалисты монтируют системы отопления, вентиляции, электроснабжения, водоснабжения и канализации, а также выполняют черновую отделку помещений.

В школе создадут современные образовательные пространства для обучения и развития детей. Предусмотрено более 60 универсальных и свыше 20 специализированных кабинетов, оснащенных лабораториями, в том числе биологической, экологической, IT и нейросистем. Кроме того, оборудуют кабинет 3D-моделирования, мастерские, обсерваторию, бассейн, спортивный и актовый залы, телестудию и спортплощадку.

В образовательном учреждении нового формата будут учиться дети с 7-го по 11-й классы, прошедшие конкурсный отбор. Школьники смогут выбрать один из двух профилей: технологический, включающий робототехнику, IT-технологии, нефтехимию и инженерию (радиоэлектронику), или естественно-научный, предполагающий изучение медицины, фармацевтики и генетики. Педагогический коллектив также будет сформирован на конкурсной основе, а учителя пройдут программу повышения квалификации.