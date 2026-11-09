В ОКБ Рязани рассказали, как быстро попасть на прием к неврологу и сэкономить время

Врачи-неврологи ОКБ Рязани дали пациентам простой и эффективный совет: правильная подготовка к приему позволяет поставить точный диагноз и назначить лечение за один визит.
В настоящее время консультативный прием в ОКБ ведут два квалифицированных специалиста: Наталья Гергерт и Ангелина Князева. Чтобы записаться к ним на консультацию, необходимо сначала обратиться к своему участковому терапевту по месту жительства. Именно врач первичного звена оценивает состояние пациента и выдает направление на прием к неврологу в областную больницу.
Чтобы консультация прошла с максимальной пользой и врачу не пришлось отправлять пациента «дообследоваться», в ОКБ рекомендуют заранее сдать базовый пакет исследований. Наличие этих результатов на руках позволит специалисту сразу увидеть полную клиническую картину.
Базовый список обследований:
- Общий анализ крови;
- Биохимический анализ крови;
- МРТ (магнитно-резонансная томография);
- УЗИ сосудов головы и шеи.
Специализированные обследования по показаниям: В зависимости от жалоб пациента список может быть расширен:
- При эпилептических приступах потребуется электроэнцефалограмма (ЭЭГ);
- При подозрении на остеохондроз необходим рентген или МРТ проблемного отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового);
- Если есть подозрение на рассеянный склероз, назначается МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением.
Как подчеркивают специалисты, когда врач получает на руки готовые результаты, он может сосредоточиться на интерпретации данных и подборе терапии, а не на выписывании направлений. Это не только экономит время пациента, избавляя его от необходимости приходить на повторный прием, но и ускоряет начало лечения.