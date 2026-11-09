В ОКБ Рязани рассказали, как быстро попасть на прием к неврологу и сэкономить время

Врачи-неврологи ОКБ Рязани дали пациентам простой и эффективный совет: правильная подготовка к приему позволяет поставить точный диагноз и назначить лечение за один визит.

В настоящее время консультативный прием в ОКБ ведут два квалифицированных специалиста: Наталья Гергерт и Ангелина Князева. Чтобы записаться к ним на консультацию, необходимо сначала обратиться к своему участковому терапевту по месту жительства. Именно врач первичного звена оценивает состояние пациента и выдает направление на прием к неврологу в областную больницу.

Чтобы консультация прошла с максимальной пользой и врачу не пришлось отправлять пациента «дообследоваться», в ОКБ рекомендуют заранее сдать базовый пакет исследований. Наличие этих результатов на руках позволит специалисту сразу увидеть полную клиническую картину.

Базовый список обследований:

Общий анализ крови;

Биохимический анализ крови;

МРТ (магнитно-резонансная томография);

УЗИ сосудов головы и шеи.

Специализированные обследования по показаниям: В зависимости от жалоб пациента список может быть расширен:

При эпилептических приступах потребуется электроэнцефалограмма (ЭЭГ);

При подозрении на остеохондроз необходим рентген или МРТ проблемного отдела позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового);

Если есть подозрение на рассеянный склероз, назначается МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника с контрастным усилением.

Как подчеркивают специалисты, когда врач получает на руки готовые результаты, он может сосредоточиться на интерпретации данных и подборе терапии, а не на выписывании направлений. Это не только экономит время пациента, избавляя его от необходимости приходить на повторный прием, но и ускоряет начало лечения.