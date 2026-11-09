В ЦПКиО Рязани утвердили график работы и места размещения универсальной ярмарки

Администрация города Рязани дала разрешение на проведение универсальных ярмарок, которые будут радовать жителей города вплоть до апреля 2027 года. Организатором выступило МБУ «Управление по делам территории города Рязани», которое подготовило для горожан насыщенные площадки для семейного отдыха и прогулок.

Торговые ряды развернутся на двух популярных локациях: в Центральном парке культуры и отдыха (район Горроща, кадастровый участок 62:29:0070021:34) и на улице Братиславской в Октябрьском районе (кадастровый участок 62:29:0070021:128).

Торговля будет вестись в формате еженедельных блоков по шесть дней с регулярными санитарными перерывами. Сезон ярмарок официально стартовал 3 ноября 2026 года и продлится до 25 апреля 2027 года.

Согласно утвержденной схеме, на площадках будут работать 18 типов торговых и развлекательных объектов. Среди них автоприцепы и киоски с горячими и прохладительными напитками, ароматным кофе, хот-догами, свежей выпечкой и горячей кукурузой. Продолжат работу автоматы с кормом для уток и белок, сладкая вата, прокат детских электромобилей, мини-паровозик и познавательный городок ПДД, классический тир, точки с сувенирной продукцией и различные услуги для приятного времяпрепровождения.