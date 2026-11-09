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Общество

Минтранс раскрыл план зимней уборки дорог Рязанской области

Автор Анастасия Мериакри

Жители Рязанской области интересуются тем, насколько регион готов к предстоящим холодам и снегопадам. В ответ на вопросы, оставленные в комментариях к записям губернатора в социальных сетях, Министерство транспорта Рязанской области раскрыло стратегию обслуживания региональных трасс в зимний период.

Для обслуживания дорожной сети будут задействованы комбинированные дорожные машины, мощные грейдеры и фронтальные погрузчики. Использование именно такой спецтехники позволяет оперативно сдвигать снежные массы и сразу же обрабатывать дорожное полотно современными противогололедными реагентами, предотвращая образование опасной наледи.

В Минтрансе подчеркнули, что борьба со стихией будет строиться на упреждающих мерах, а не на ликвидации последствий.

«Мы внимательно следим за прогнозом. Как только это потребуется, подрядные организации перейдут на круглосуточное дежурство», — отметили в Минтрансе региона.

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