Минтранс раскрыл план зимней уборки дорог Рязанской области

Жители Рязанской области интересуются тем, насколько регион готов к предстоящим холодам и снегопадам. В ответ на вопросы, оставленные в комментариях к записям губернатора в социальных сетях, Министерство транспорта Рязанской области раскрыло стратегию обслуживания региональных трасс в зимний период.

Для обслуживания дорожной сети будут задействованы комбинированные дорожные машины, мощные грейдеры и фронтальные погрузчики. Использование именно такой спецтехники позволяет оперативно сдвигать снежные массы и сразу же обрабатывать дорожное полотно современными противогололедными реагентами, предотвращая образование опасной наледи.

В Минтрансе подчеркнули, что борьба со стихией будет строиться на упреждающих мерах, а не на ликвидации последствий.