Нюша рассказала о состоянии сестры Марии Шурочкиной после пожара в Москве

Певица Нюша (Анна Шурочкина) прокомментировала госпитализацию своей младшей сестры, двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной. Спортсменка была экстренно доставлена в реанимацию после пожара в собственной квартире.

Происшествие случилось вечером 8 ноября в жилом комплексе в Москве. Возгорание произошло в четырехкомнатной квартире. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с биокамином. Мария пыталась заправить устройство специальным топливом, не выключив прибор, что привело к мгновенному воспламенению паров жидкости. Огонь перекинулся на одежду спортсменки, мебель и личные вещи, сообщает StarHit.

Несмотря на шоковое состояние, девушке удалось самостоятельно выбраться на лестничную площадку. Соседи, услышавшие зов о помощи, немедленно вызвали бригаду скорой помощи.

Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. Первоначально медики диагностировали ожоги первой и второй степени, однако позже уточнилось, что площадь повреждений составляет около 32% поверхности тела.

«Маша сейчас в реанимации. Голова и лицо не пострадали, но есть ожоги тела. Состояние сейчас стабильное. Наша семья очень благодарна за вашу поддержку», — написала Нюша в своих социальных сетях.

В настоящее время рядом с Марией находятся самые близкие люди. В больницу прибыли певица и их отец, музыкант Владимир Шурочкин. Родственники пока воздерживаются от подробных комментариев для прессы.

Мария Шурочкина является одной из самых титулованных спортсменок в истории российского синхронного плавания. На ее счету две золотые олимпийские медали (Рио-де-Жанейро 2016 и Токио 2021), а также 11 титулов чемпионки мира.