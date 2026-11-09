В Госдуме рассказали, кому и на сколько планируют поднять зарплаты в 2027 году

С 1 января 2027 года доходы работников федеральных учреждений здравоохранения, науки, образования, социального обеспечения и культуры будут проиндексированы на 6,8%. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов ЭлеонораКавшар(ЛДПР). Парламентарий также анонсировала масштабные изменения в системе оплаты труда госслужащих и выступила с новой инициативой для частного сектора.

По словам депутата, итоговый рост доходов будет зависеть от структуры начисления выплат, которая различается у разных профессий. С 1 января 2027 года индексация на 6,8% затронет работников федеральных учреждений медицины, образования, науки, соцзащиты и культуры.

С октября 2027 года на 4% планируется проиндексировать выплаты федеральным гражданским госслужащим, прокурорским работникам, сотрудникам Следственного комитета и судьям.

Параллельно с индексацией в 2027 году вступят в силу изменения в системе оплаты труда работников федеральных государственных органов, не являющихся гражданскими госслужащими. Главная цель реформы — сделать доход специалиста более предсказуемым и гарантированным.

Для этого планируется увеличить месячные должностные оклады в среднем в два раза, начислять надбавку за выслугу лет уже после первого года работы (вместо действующих трех лет), снизить размеры переменных выплат (надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения) до 25–50% от оклада, тогда как сейчас они могут достигать 50–100%.

Отдельное внимание Элеонора Кавшар уделила работникам коммерческих организаций. На данный момент индексация зарплат не является для частных работодателей строгим обязательным требованием.

«Необходимо обязать частные компании или ежегодно увеличивать оклады хотя бы по уровню инфляции, или предоставлять дополнительные меры социальной поддержки сотрудникам», — предложила парламентарий.

В качестве таких мер могут выступать расширенное медицинское обслуживание, компенсация расходов на спорт или профессиональное обучение, а также системные премии за качество работы и длительный стаж.