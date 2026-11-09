Два мирных жителя погибли в результате атак ВСУ на Белгородскую область

В Белгородской области зафиксированы новые случаи поражения объектов гражданской инфраструктуры и инциденты с участием мирных жителей. По данным оперативного штаба региона, в результате атак беспилотных аппаратов два человека погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Самый трагический инцидент произошел в районе села Зозули Борисовского округа. Там дрон атаковал автомобиль. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте происшествия. Транспортное средство получило существенные повреждения. Оперативный штаб выразил официальные соболезнования семьям погибших.

В селе Кошлаково Шебекинского округа мужчина пострадал, подняв найденное взрывоопасное устройство, которое сдетонировало. С осколочными ранениями головы, руки и ноги он был экстренно доставлен бригадой скорой помощи в областную клиническую больницу.

В городе Шебекино в результате атаки дрона на автомобиль мужчина получил акубаротравму (баротравму). Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.

Помимо пострадавших, в регионе зафиксирован ряд инцидентов, повлекших разрушение имущества. В селе Берёзовка Борисовского округа от детонации дрона поврежден автомобиль.

В Шебекино второй FPV-дрон разбил окна и повредил кровлю надворной постройки. Еще один дрон сдетонировал перед частным домом, в результате чего повреждения получили три припаркованных автомобиля.

В селе Борки Валуйского округа взрыв FPV-дрона привел к выбитым окнам и повреждению крыши частного дома.

В поселке Ракитное удар дрона повредил стекла и кузов автомобиля, а в поселке Пролетарский была повреждена кабина грузового автомобиля.