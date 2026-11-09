Электроснабжение 8 улиц Рязани восстановили через полтора часа

Электроснабжение потребителей в Рязани, временно оставшихся без света вечером 9 ноября, полностью восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе РГРЭС.

Отключение электроэнергии произошло в 19:30. По предварительным данным, причиной стало повреждение кабельной линии. В зону отключения попали жители по следующим улицам: Пушкина, Семена Середы, Шевченко, Московская, Михайловка-Ямки, Шоссейный пер., Брестская, Михайловское шоссе.

Аварийные бригады энергетиков выехали на место, локализовали повреждение и провели необходимые восстановительные работы. Уже в 21:00 подача электроэнергии была возобновлена в полном объеме.

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