Последняя неделя ретроградного Меркурия станет адом: почему до пятницы 13-го все будут страдать

Тяжёлая голова, письма от бывших, зависшие договоры и ощущение дня сурка — последняя неделя ретроградного Меркурия в 2026 году будет особенно непростой. В пятницу, 13 ноября, в 18:53 по московскому времени планета наконец завершит свой обратный ход и снова пойдёт вперёд. Многие уже считают дни до разворота, но астрологи спешат остудить пыл: финальная неделя обычно оказывается самой тяжёлой из всего периода.

Меркурий почти стоит на месте

Перед разворотом Меркурий сбавляет ход и на несколько дней будто зависает в одной точке неба. Астрологи называют это стационарной фазой и считают её пиком всего ретроградного периода, пишет Life.ru. Энергия планеты в такие дни собирается в одном месте, поэтому мелкие сбои начинают бить особенно больно: письмо уходит не тому адресату, пароль вдруг перестаёт подходить, курьер едет на старый адрес, а важная встреча срывается в последний момент.

Ощущение знакомое: три недели как-то терпели, а теперь всё ломается разом и в самый неподходящий момент. Точку разворота небо тоже выбрало с определённой иронией. 13 ноября Меркурий остановится на шестом градусе знака Скорпиона — ровно там, где 4 октября началась вся эта петля. Получается, планета трижды проходит одни и те же градусы и возвращает нас к темам, которые мы надеялись закрыть ещё в начале октября. Отсюда и то самое чувство дня сурка: те же споры, те же недоделанные дела, те же люди на связи.

Совет астрологов: важные встречи, сделки и судьбоносные решения на дни стационарности лучше не назначать вовсе.

Ретроградная Венера идёт рядом

Меркурий пятится по небу не в одиночестве. С 3 октября в обратную сторону движется Венера, и весь ретроград Меркурия уложился внутрь её периода. Развернутся обе планеты почти одновременно: Меркурий — 13 ноября, Венера — 14-го.

Астрологи читают это совпадение так: пересмотр идёт сразу и в голове, и в сердце. Венера заставляет придирчиво смотреть на отношения, пересматривать привязанности и ценности. Именно поэтому в такие недели пары расходятся особенно часто, а давние дружбы дают трещину. Если вы чувствуете, что в отношениях что-то не так, возможно, это не случайность, а влияние сразу двух ретроградных планет.

Скорпион и чужие тайны

Третья причина тяжести этих дней кроется в самом знаке зодиака, по которому идёт ретроград. Скорпион в астрологии отвечает за доверие, скрытые мотивы, общие деньги, кредиты и секреты. Поэтому этот ретроград не ограничился зависшими приложениями и потерянными посылками.

Всплывают недосказанности, старые обиды и финансовые обязательства, о которых хотелось забыть. Сильнее всего, по мнению астрологов, период бьёт по представителям знака Скорпиона: Меркурий идёт прямо по их территории. Непросто сейчас и знакам зодиака Близнецы и Стрелец — они находятся в оппозиции к текущим процессам.

Пятница 13-е: двойной повод для осторожности

Дата разворота сама по себе звучит как злая шутка. 13 ноября 2026 года выпадает на пятницу, и суеверные люди получают двойной повод остаться дома. Астрологи и без мистики советуют в этот день не подписывать бумаги, не оформлять крупные покупки и не начинать дальние поездки. В дни стационарности дела с документами решаются туго, а в дороге чаще случаются задержки и накладки.

Сообщение от бывшего

Телефон вибрирует, а на экране — имя человека, которого вы не слышали два года. Письма от бывших считаются фирменным знаком любого ретроградного Меркурия, а в страстном Скорпионе — тем более.

Астрологи предупреждают: само сообщение ещё не повод начинать всё заново. Старые обиды в эти дни вспыхивают легко, поэтому серьёзные разговоры лучше вести на холодную голову. Не стоит додумывать за партнёра и отвечать сгоряча, особенно глубокой ночью, когда любая фраза кажется роковой.

Деньги и бумаги: правило обратной осторожности

С деньгами и документами работает тот же принцип. До разворота астрологи советуют:

перечитывать договоры по несколько раз;

сверять суммы и реквизиты;

не соглашаться на сомнительные предложения из страха упустить выгоду;

отложить покупку нового телефона или ноутбука.

Зато эти дни отлично подходят для обратного хода: вернуться к отложенному проекту, разобрать рабочие завалы, пересмотреть бюджет и закрыть старые долги. Ретроград любит доделки и плохо переносит громкие старты.

Головная боль и бессонница: мистика или физика?

Многие в эти дни жалуются на тяжёлую голову и плохой сон, виня во всём Меркурий. Важно отметить: научных доказательств влияния планеты на здоровье нет, и вероятнее всего причина в стрессе, переутомлении и недосыпе на фоне общей нервозной обстановки.

Правда, в ноябре к звёздам добавилась вполне земная физика. Солнце повернулось к нам огромной корональной дырой, а по прогнозам учёных, магнитные бури могут с новой силой атаковать Землю из-за сверхмощной вспышки класса Х. Совпадение с разворотом Меркурия почти идеальное — и именно оно, по мнению врачей, может давать реальное ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Тень до 30 ноября

После 13 ноября Меркурий пойдёт вперёд, но ещё долго будет шагать по градусам, которые уже прошёл дважды. Астрологи называют это выходом из тени и считают, что отголоски ретрограда ощущаются до 30 ноября, когда планета вернётся на 21-й градус Скорпиона.

Ясность приходит постепенно: зависшие вопросы решаются, договоры подписываются без сюрпризов, а люди наконец слышат друг друга. Конец ноября хорош, чтобы закрыть хвосты и закрепить результат.