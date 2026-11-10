Таинственное «землетрясение» произошло ночью на Украине 

Жители Киева, Житомира, Винницы, Днепропетровской и Черкасской областей сообщили о мощных взрывах и ощутимых колебаниях земли. По сообщениям очевидцев, вибрации ощущались в разных частях Украины, официального подтверждения землетрясения на данный момент нет.

Как сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», сначала взрывы прогремели в Киеве, Житомире и Виннице. После этого жители других регионов стали рассказывать о дрожавших домах, звоне посуды и ощутимых толчках.

Сообщения поступали из Днепропетровской и Черкасской областей. О грохоте и колебаниях земли рассказывали и жители западных и восточных регионов страны, в частности Ровненской и Днепропетровской областей.

По словам очевидцев, вибрации ощущались даже в населенных пунктах под Киевом. Некоторые жители утверждали, что от толчков проснулись маленькие дети, которые начали плакать.

Официальные украинские власти ситуацию пока не комментировали. В то же время о «землетрясении» сообщали и местные СМИ.

Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) не зарегистрировал землетрясение на территории Украины.

Причины сообщений о колебаниях земли пока остаются неизвестными. Информация о произошедшем требует официального подтверждения.