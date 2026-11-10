Офицер рассказал, что ждет украинских диверсанток в российском плену

Украинских диверсанток, которых задержат в России, ждет крайне суровое наказание, заявил «АиФ» советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Ранее боец с позывным Змей рассказал, что командование ВСУ включило в состав ДРГ женщин. Одну из таких групп обнаружили вышедшей из Артемовска в ДНР.

«Если женщина-террорист задерживается российскими правоохранительными органами, то наказание достаточно суровое — вплоть до 25 лет лишения свободы. Пожизненного заключения для женщин у нас нет», — подчеркнул Иванников.

Он также отметил, что в случае ареста показания диверсантки приобретают ключевое значение для предотвращения диверсий. По мнению эксперта, правоохранительным органам критически нужна информация о местах подготовки террористических актов и функционировании специальных учебных заведений.

Иванников пояснил, что важно знать состав этих школ, включая преподавателей и инструкторов, которые занимаются обучением. Каждая деталь, известная задержанной, крайне важна для предотвращения терактов.