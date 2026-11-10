Стали известны подробности гибели молодой россиянки в Сербии

Погибшей в Сербии россиянке было чуть больше двадцати лет, передает Радио и телевидение страны.

В понедельник появилась информация, что в поселке Златибор нашли тело молодой девушки.

«В полицейском управлении города Ужице подтвердили, что тело гражданки России с инициалами А. З. 2003 года рождения было обнаружено на асфальте перед домом в Златиборе», — говорится в публикации.

По предварительным данным, труп лежал на тротуаре перед домом в центральной части поселка в 200 километрах западнее Белграда.

Посольство в Сербии заявило, что пока не получало от правоохранительных органов страны информации о гибели гражданки России.

Обстоятельства произошедшего пока неизвестны, речь может идти об убийстве. По данным Telegram-канала Baza, под подозрением находится еще один россиянин — сожитель потерпевшей. Рассматривается также версия о самоубийстве.