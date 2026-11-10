16 дней отдыха вместо обычных каникул: как продлить новогодние праздники в 2026-2027

Представьте: впереди не просто новогодние каникулы, а больше двух недель полноценного отдыха. И для этого достаточно правильно распорядиться всего тремя днями отпуска.

В конце декабря 2026 года россиян ждет необычно короткая рабочая неделя. На работу нужно будет выйти только с понедельника, 28 декабря, по среду, 30 декабря. Четверг, 31 декабря, официально станет выходным.

Дальше начнутся новогодние каникулы продолжительностью 11 дней. Отдыхать предстоит с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Первый рабочий день после праздников — понедельник, 11 января.

И ещё о приятном! Правительство предусмотрело компенсацию за выходные, которые совпали с новогодними праздниками. Субботу, 2 января, перенесли на пятницу, 5 ноября 2027 года. Благодаря этому в ноябре россиян ждут четыре выходных подряд — с 4 по 7 ноября.

Воскресенье, 3 января, компенсируют дополнительным выходным в пятницу, 31 декабря 2027 года.

Как получить 16 дней отдыха подряд?

Есть способ сделать новогодние каникулы еще продолжительнее. Если оформить отпуск на три рабочих дня — 28, 29 и 30 декабря, — отдых начнется уже в субботу, 26 декабря.

В результате получится непрерывный период отдыха с 26 декабря 2026 года по 10 января 2027 года включительно. Это 16 календарных дней без выхода на работу.

Всего три отпускных дня — и почти две с половиной недели свободного времени. Неплохая возможность заранее спланировать путешествие, встретить Новый год за городом или просто отдохнуть от рабочих задач.