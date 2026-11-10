Росгвардия нашла новый тайник ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе

Бойцы Росгвардии обнаружили новый тайник ВСУ на «Азовстали» в Мариуполе, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выяснилось, что сотрудники проводили поисково-разведывательные мероприятия на территории предприятия. Тайник оказался спрятан в одном из подземных помещений, которые служили укрытием для ВСУ в 2022 году.

«В нем оказалось множество предметов с нацистской символикой, личных документов, оружия и боеприпасов», — уточнили в Росгвардии.

В пресс-службе ведомстве отметили, что за прошедший месяц на территории Азовстали нашли 35 единиц различного оружия, 480 патронов и свыше 50 гранат.

Бои на территории металлургического комбината «Азовсталь» шли весной 2022 года. Противник, скрывавшийся там, 20 мая капитулировал перед российскими военными.

Всего, по данным Минобороны, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи представиеилей «Азова»* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на заводе.

* Националистическая организация, запрещенная в России.