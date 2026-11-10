Алексей Воробьёв нарушил правила шоу «Голос. Дети» ради 13-летнего певца

13-летний Рамазан Басимов из Октябрьского удивил наставников шоу «Голос. Дети» своим исполнением джазового хита Sing, Sing, Sing. Его выступление оказалось настолько необычным, что организаторам пришлось отступить от привычных правил проекта.

Юный участник из Башкирии устроил настоящий музыкальный сюрприз на слепых прослушиваниях 13-го сезона «Голоса. Дети». Рамазан Басимов исполнил знаменитую композицию Sing, Sing, Sing из репертуара Луи Примы и Бенни Гудмена, продемонстрировав не только сильный вокал, но и впечатляющую артистичность.

Однако во время выступления ни один из наставников не успел повернуть кресло. Казалось, шанс продолжить участие в проекте упущен. Но после окончания номера ситуация неожиданно изменилась.

Наставники пожалели, что не нажали кнопку

Когда Рамазан оказался перед наставниками, те не скрывали восхищения его талантом.

«Это было круто, ты очень талантливый!» — похвалил мальчика Ваня Дмитриенко. При этом певец объяснил, что в его команде пока нет подходящих участников для юного исполнителя.

Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина, которые в этом сезоне делят одно двойное кресло, признались, что долго раздумывали, но не успели нажать кнопку во время номера.

«У нас настроение похожее. Ты сам получал от пения удовольствие, и это было здорово!» — сказал Воробьёв.

После этого артист решил исправить ситуацию. Он повторно развернул кресла и нажал красную кнопку. Так Рамазан получил возможность продолжить участие в конкурсе и присоединился к команде Алексея Воробьёва и Аиды Гарифуллиной.

Как сообщили в пресс-службе проекта, подобного случая в истории «Голоса» прежде не было. Выступление башкирского подростка в хорошем смысле нарушило привычный ход слепых прослушиваний и стало одним из самых драматичных эпизодов сезона.

Пение оказалось важнее бокса

Рамазан Басимов занимается не только музыкой, но и боксом. Перед выступлением подросток рассказал, что путь к сцене для него начался еще в детстве, пишет «Башинформ».

В раннем возрасте мальчик плохо произносил некоторые буквы. Мама решила отдать его на занятия вокалом. Вскоре преподавательница предложила Рамазану подготовить песню для конкурса.

Первое серьезное выступление оказалось успешным: юный певец завоевал Гран-при. После этого он поступил в музыкальную школу и продолжил заниматься вокалом.

Теперь перед подростком открывается новая возможность — заявить о себе на всю страну. И, судя по реакции наставников, его музыкальная история только начинается.

«Если выбирать между боксом и пением, я выбираю пение!» — признался Рамазан.