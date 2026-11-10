SHOT: В Новой Москве нашли убитой главврача частной клиники

Главного врача московского медицинского центра «Км-Клиник» обнаружили мёртвой в частном доме в районе Вороново. На теле медика нашли следы ударов по голове и лицу. Об этом сообщает SHOT.

По данным СМИ, после обнаружения тела столичное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и разыскивают подозреваемого.

Женщина руководила «Км-Клиник» в Москве. Она работала терапевтом и занималась ультразвуковой диагностикой.

Один из подозреваемых в убийстве главврача частной столичной клиники — 30-летний знакомый её сына

По данным SHOT, тело 60-летней Марины Каган обнаружил её сын Александр. Незадолго до этого из дома, как уверяют соседи, доносились крики, было слышно, как кто-то ругался. Сам Александр уверен, что с его матерью мог расправиться 30-летний гражданин Германии по имени Даниэль. Он жил в одном доме с медиком и находился у неё на регулярном лечении.