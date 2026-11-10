В Рязанской области за сутки произошло пять пожаров, пострадала женщина

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Рязанской области ликвидировали пять пожаров. Три раза огонь охватывал мусор, еще два возгорания произошли в жилых домах. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Первый пожар случился 9 ноября в 10:02 на улице Стройкова в Рязани. Загорелся жилой дом. На место прибыли 10 пожарных и три единицы спецтехники. Огонь распространился на площади один квадратный метр.

В тот же день в 16:41 спасателям сообщили о возгорании в жилом доме села Кузьминское Рыбновского муниципального округа.

При пожаре пострадала женщина 1993 года рождения. Ее госпитализировали. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек и пять единиц техники, в том числе добровольная пожарная команда.

Причины возникновения пожаров уточняются.