Минстрой Рязанской области объяснил, как эскроу-счета защищают деньги при строительстве

Министерство строительного комплекса Рязанской области рассказало, как работает механизм защиты средств через эскроу-счета. Эскроу — это специальный банковский счет, на котором деньги хранятся до выполнения условий договора. Банк выступает независимым посредником: он проверяет документы и переводит средства продавцу, застройщику или подрядчику только после подтверждения исполнения обязательств.

Ключевые преимущества механизма — защита покупателя, прозрачность и страхование. Продавец не получит деньги, пока не выполнит условия договора, например не предоставит выписку из ЕГРН. Все критерии раскрытия счета фиксируются в договоре, а суммы до 10 млн рублей защищены Агентством по страхованию вкладов. Если стройка сорвана или подрядчик обанкротился, банк возвращает всю сумму заказчику либо передает объект другому аккредитованному подрядчику без потери средств.

Эскроу применяется в долевом строительстве (обязательно с 2019 года), при сделках с дорогостоящим имуществом — авто, ценными бумагами и другими активами, а также в индивидуальном жилищном строительстве. С марта 2025 года является добровольным, но с требованиями к подрядчику.

До введения этого механизма риски были высокими. Стройки замораживались, сметы росли, а деньги клиентов могли уходить на другие объекты. Эскроу закрывает эти проблемы. В Минстрое при этом отметили, что такой счет защищает деньги, но не контролирует качество работ и не компенсирует инфляцию.