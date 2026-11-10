В убийстве главврача клиники в Москве подозревают 30-летнего гражданина Германии

В Малоярославце задержали 30-летнего гражданина Германии, которого подозревают в убийстве главного врача частной московской клиники Марины К. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, мужчина дружил с сыном погибшей. Он приехал в Россию на лечение в клинику, где работала женщина, и некоторое время жил вместе с семьёй медика.

Тело кандидата медицинских наук обнаружил утром 10 ноября её сын. Женщину нашли на лестнице в собственном доме. На голове и лице погибшей были следы ударов.

Подозреваемого задержали в Малоярославце. В ближайшее время его планируют доставить в Следственный комитет для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что по факту убийства возбудили уголовное дело. Обстоятельства преступления устанавливают следователи.