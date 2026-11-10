Павел Малков поздравил рязанских полицейских с профессиональным праздником

Губернатор Рязанской области Павел Малков обратился с поздравлением к сотрудникам и ветеранам региональной полиции в связи с Днем сотрудника органов внутренних дел. Он подчеркнул, что полиция обеспечивает борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения, а граждане обращаются к правоохранителям в трудные минуты, когда необходима профессиональная помощь и поддержка.

«Наша полиция борется с преступностью, поддерживает порядок на улицах и следит за безопасностью на дорогах. К полицейским обращаются, когда случилась беда и трудно справиться самому. В такие минуты особенно важно, чтобы рядом оказался человек, который выслушает, разберется и поможет, – сказал Павел Малков. – Благодарю всех сотрудников и ветеранов полиции за работу! Желаю здоровья, сил и надежных товарищей. Пусть дома вас всегда ждут тепло и забота близких!»

Губернатор также сообщил, что за девять месяцев текущего года в регионе зафиксировано снижение числа преступлений и ДТП. Уровень преступности в Рязанской области остается ниже средних показателей по России и Центральному федеральному округу. По словам главы региона, такие результаты являются следствием ежедневного труда сотрудников всех подразделений полиции – на дежурствах, в патрулях и на выездах.