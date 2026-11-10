Кинокомпания братьев Андреасян объявила о начале съемок фильма «Вовка в Тридевятом царстве»

Телеканал ТНТ и Кинокомпания братьев Андреасян объявили о начале съемок фильма «Вовка в Тридевятом царстве».

Мечта любого семилетнего лентяя проста: оказаться в сказке, где всё исполняется само. Золотая рыбка, скатерть-самобранка, сиди и загадывай. В такую сказку и попадает Вовка в новом фильме Сарика Андреасяна. Съёмки «Вовки в Тридевятом царстве» уже начались.

Загадочная библиотекарша отправляет мальчика в Тридевятое царство. Знакомые с детства герои, чудеса и никаких обязанностей, пока всё идёт по плану. Но волшебный мир оказывается устроен иначе: даже здесь ничего не происходит само собой. На то, чтобы найти свою сказку и вернуться домой, у Вовки всего три дня.

Компания на пути собирается колоритная. Царя сыграет Иван Охлобыстин, и ему интереснее показать человека со слабостями, чем величественную фигуру на троне. Двое из ларца в исполнении Дмитрия Колчина — один характер с общим сознанием на двоих, поэтому важно точно попасть в их особую степень непонимания происходящего. Три Василисы Премудрые — Алиса Кот, Маргарита Дьяченкова и Александра Соловьева — носят одно имя, но у каждой свой характер. Различия спрятаны в деталях костюмов, так что внимательным зрителям будет что искать. А юный Кощей Платона Герасимова покажет неожиданно весёлую сторону главного сказочного злодея.

Вовку играет Константин Каримов. Перед съёмками он пересмотрел мультфильм, а потом учился рубить топором, пилить и работать с инструментами. Говорит, что ему понравилось. По его словам, в начале герой гораздо ленивее актёра, а к финалу они становятся похожи.

Тина Канделаки, директор ТНТ, формулирует задачу честно: родители могут купить билет на знакомое название, но внимание детей придётся завоёвывать уже в зале. Никто не станет смотреть кино из уважения к чужому детству, поэтому за названием должна стоять история с масштабом, характером и юмором. А мысль, ради которой всё затеяно, Сарик Андреасян выразил так: настоящее волшебство — не золотая рыбка, а добро, которое мы делаем своими руками. С таким фильмом после сеанса есть о чём поговорить с ребёнком.

Проект делают Кинокомпания братьев Андреасян вместе с «Газпром-Медиа Холдингом» и ТНТ. В широкий прокат фильм выйдет 21 октября 2027 года, дистрибьютор — «Атмосфера кино». Дата известна, значит, почти год на то, чтобы перечитать сказки вместе с детьми. Это пригодится, когда в Тридевятом царстве начнут попадаться знакомые лица.

Фото: ТНТ