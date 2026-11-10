Суд вернул администрации Пителинского округа землю, проданную «Ока молоко»

Арбитражный суд Рязанской области признал ничтожным договор купли-продажи земельного участка между администрацией Пителинского муниципального округа и ООО «Ока молоко». Прокуратура добилась возврата земли муниципалитету. При этом компания сохранит право аренды участка.

Решение принято по иску прокуратуры Рязанской области. Надзорное ведомство потребовало признать сделку недействительной, вернуть земельный участок администрации и взыскать с муниципалитета в пользу ООО «Ока молоко» 2 507 657 рублей 49 копеек.

Ранее администрация предоставила ООО «Ока молоко» в аренду сельскохозяйственный участок. В ходе внеплановой проверки 9 июня 2023 года Управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушения земельного законодательства.

На территории не выполняли обязательные мероприятия по улучшению, сохранению и защите земель, а также охране почв. Участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, на нем обнаружили фрагменты строительных материалов.

По итогам проверки Россельхознадзор выдал компании предписание. ООО «Ока молоко» должно было устранить нарушения до 1 октября 2023 года, однако в установленный срок этого не сделало.

Сведения о результатах земельного надзора и выявленных нарушениях внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Несмотря на это, 16 октября 2023 года администрация и ООО «Ока молоко» заключили договор купли-продажи участка без проведения торгов.

Прокуратура указала, что сделка нарушает пункт 4 статьи 10 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и подпункт 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса РФ.

ООО «Ока молоко» не оспаривало требования прокуратуры по существу. Однако представители компании попросили суд восстановить право аренды земельного участка в случае признания договора купли-продажи недействительным.

Суд согласился с этой позицией.

На момент заключения оспариваемой сделки участок находился у компании в аренде, а срок действия договора не истек. Поэтому признание продажи недействительной не прекращает арендные отношения между сторонами.

Последствием ничтожности договора станет прекращение права собственности ООО «Ока молоко» на землю и восстановление статуса арендатора.

Таким образом, участок вернется в собственность администрации Пителинского муниципального округа, а компания продолжит пользоваться им на условиях аренды.

На момент публикации решение Арбитражного суда Рязанской области не вступило в законную силу.