В Рязани Toyota сбила 20-летнего электросамокатчика

В Рязани 38-летняя водитель Toyota Vitz сбила 20-летнего молодого человека на электросамокате. ДТП произошло 9 ноября около 16:50 возле дома № 21 на улице Ленинского Комсомола.

По предварительной информации, женщина за рулем автомобиля совершила наезд на местного жителя, который управлял средством индивидуальной мобильности.

В результате аварии молодой человек получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.