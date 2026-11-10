В Рязани открыли мемориальную доску в память о погибшем на СВО милиционере

В Рязани увековечили память Владимира Морозова, бывшего сотрудника милиции, погибшего в ходе специальной военной операции. Мемориальную доску установили в отделе МВД России по Октябрьскому району, где он служил.

Церемония открытия состоялась в День сотрудника органов внутренних дел. В ней участвовали заместители начальника УМВД России по Рязанской области полковники полиции Александр Пиваев и Вадим Черемисин, председатель региональной общественной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Валерий Матвеенко, руководители подразделений полиции, родные Владимира Морозова, его друзья, сослуживцы и ветераны МВД.

Участники мероприятия почтили память погибшего минутой молчания.

Владимир Морозов пришел на службу в Октябрьский районный отдел милиции после окончания Саратовского юридического института МВД России.

С 2003 по 2011 год он прошел путь от оперуполномоченного уголовного розыска Октябрьского РОВД Рязани до командира отделения оперативного взвода оперативной роты отряда милиции особого назначения УВД по Рязанской области.

В 2011 году Владимир Петрович завершил службу в органах внутренних дел.

В 2022 году Морозов решил отправиться на передовую. Он служил в штурмовом подразделении, участвовал в боевых действиях и выполнял задачи на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины.

В октябре 2024 года Владимир Петрович погиб при выполнении боевого задания в Луганской Народной Республике.

За проявленное мужество его посмертно наградили Орденом Мужества.

Теперь память о Владимире Морозове увековечена на мемориальной доске в отделе полиции, где начиналась его служба. Его имя останется в истории рязанских органов внутренних дел.