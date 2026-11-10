Температура 38 и руль: почему «тут недалеко» не работает

Утро. Тело ломит, голова тяжёлая, градусник показывает 38. А в десять важная встреча, и машина стоит во дворе. «Доеду, тут десять минут». Знакомая арифметика? Увы, считать в ней приходится не минуты.

Госавтоинспекция в разговоре с Autonews.ru напомнила, что садиться за руль при гриппе, повышенной температуре и других болезнях со слабостью и сниженной концентрацией внимания не стоит. И дело не в рекомендации «на всякий случай». Пункт 2.7 ПДД прямо запрещает управлять автомобилем не только в состоянии опьянения. Под запрет попадает и вождение под действием лекарств, ухудшающих реакцию и внимание, а также в болезненном или утомлённом состоянии, которое ставит под угрозу безопасность движения. Передавать руль человеку, который находится в таком состоянии, тоже нельзя.

Самое важное в этой формулировке в том, что градусник на въезде в гараж не стоит. Оценивать своё самочувствие водитель должен сам, и сам же отказываться от поездки, если здоровье может повлиять на безопасность. В ведомстве отмечают, что высокая температура, слабость, рассеянное внимание и замедленная реакция повышают риск ДТП. На дороге всё решают мгновения: пешеход, который вышел из-за автобуса, или машина, резко перестроившаяся впереди. В здоровом состоянии мозг справляется с этим почти автоматически. С температурой автоматика даёт сбои.

Теперь о приятном. Оставив машину во дворе, вы выигрываете сразу в нескольких вещах. Вы не рискуете собой, пассажирами и теми, кто окажется рядом на дороге. Вы не нарушаете п. 2.7. А ещё вы даёте организму шанс спокойно поболеть, а не тащить болезнь на ногах через пробки. Встречу можно перенести или провести онлайн. Работа подождёт, а вот реакция на дороге ждать не умеет.

Отдельная история с лекарствами. Многие привычные препараты при простуде действуют на внимание и скорость реакции, и ведомство советует воздержаться от руля, пока вы их принимаете. Перед поездкой стоит перечитать инструкцию, раздел про управление транспортом. Там часто всё написано прямо.

Поэтому в следующий раз, когда захочется бодро заявить «ничего, доеду», задайте себе простой вопрос: если бы мне сейчас пришлось сдавать экзамен по вождению, я бы пошёл? Если ответ «не уверен», вызовите такси, попросите близких отвезти вас или просто останьтесь дома с чаем и пледом. Машина никуда не денется.